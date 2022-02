Bancarotta fraudolenta, sequestro preventivo nei confronti di due società (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Ariano Irpino (AV) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società, con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario, e di un sequestro preventivo del denaro costituente il profitto del reato finalizzato alla confisca per equivalente emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento per le ipotesi di Bancarotta fraudolenta e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il provvedimento ablativo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Ariano Irpino (AV) hanno dato esecuzione ad un decreto dineidi una, con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario, e di undel denaro costituente il profitto del reato finalizzato alla confisca per equivalente emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento per le ipotesi die dichiarazionemediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il provvedimento ablativo ...

