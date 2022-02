Anomalie cardiache | il comunicato ufficiale del Napoli toglie ogni dubbio

Leggi su serieanews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Per il tecnico delSpalletti un recupero prezioso in vista dell’appuntamento di Serie A con il Venezia e la ripresa dell’Europa League Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo e comincia a recuperare qualche pedina in vista della fase più delicata della stagione che vedrà impegnato ilnella lotta per le prime posizioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.