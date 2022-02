VIDEO | NAPOLI, IL POST INSIGNE: i sostituti! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il #NAPOLI non è certo stato protagonista del mercato di riparazione, ma questo si spiega, principalmente, con la qualità già elevata della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tuttavia, la finestra di gennaio è stata utile per mettere i paletti del NAPOLI che verrà. Giuntoli ha già bloccato Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, che rimarrà in Spagna fino a giugno. Inoltre, sono certi di lasciare gli azzurri sia Ghoulam che Malcuit, i cui contratti non verranno rinnovati. Per sostituire INSIGNE rimane forte il nome di Adnan #Januzaj della Real Sociedad, ma si studiano già le possibili alternative. Attualmente, stando a Calciomercato.com, spunta il nome di Luis #Sinisterra del Feyenoord. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/R38haKg4F » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il #non è certo stato protagonista del mercato di riparazione, ma questo si spiega, principalmente, con la qualità già elevata della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tuttavia, la finestra di gennaio è stata utile per mettere i paletti delche verrà. Giuntoli ha già bloccato Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, che rimarrà in Spagna fino a giugno. Inoltre, sono certi di lasciare gli azzurri sia Ghoulam che Malcuit, i cui contratti non verranno rinnovati. Per sostituirerimane forte il nome di Adnan #Januzaj della Real Sociedad, ma si studiano già le possibili alternative. Attualmente, stando a Calciomercato.com, spunta il nome di Luis #Sinisterra del Feyenoord. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/R38haKg4F » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: ...

