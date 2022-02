Via libera alla Tassonomia. Per la Commissione Ue gas e nucleare sono fonti energetiche verdi. M5S: “Contrasteremo questa decisione in tutte le sedi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gas e nucleare sono fonti energetiche utili alla transizione ecologica. Lo ha stabilito la Commissione Ue adottando la Tassonomia che definisce ‘verdi’ gli investimenti nel gas naturale e nell’energia nucleare, confermando i criteri contenuti nella precedente bozza (leggi l’articolo), quella inviata agli Stati membri lo scorso 31 dicembre, ma tagliando due obiettivi intermedi sul passaggio al gas a basse emissioni. Rispetto alla precedente proposta la Commissione europea ha fatto retromarcia sugli obiettivi intermedi relativi al 2026 e al 2030 sulla riduzione dell’impatto ambientale degli impianti a gas. La prima versione prevedeva infatti che le centrali dovessero utilizzare almeno il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gas eutilitransizione ecologica. Lo ha stabilito laUe adottando lache definisce ‘’ gli investimenti nel gas naturale e nell’energia, confermando i criteri contenuti nella precedente bozza (leggi l’articolo), quella inviata agli Stati membri lo scorso 31 dicembre, ma tagliando due obiettivi intermedi sul passaggio al gas a basse emissioni. Rispettoprecedente proposta laeuropea ha fatto retromarcia sugli obiettivi intermedi relativi al 2026 e al 2030 sulla riduzione dell’impatto ambientale degli impianti a gas. La prima versione prevedeva infatti che le centrali dovessero utilizzare almeno il ...

