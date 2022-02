Ventura: “Scudetto? Il Napoli ha il dovere di farlo!” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex allenatore di Venezia e Napoli nonché ex ct della Nazionale Giampiero Ventura è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, a proposito della corsa Scudetto. Dopo la sosta per lo stage di Coverciano, la Serie A torna a giocare e, oltre alla propria sfida contro il Venezia nella laguna di domenica alle 15, il Napoli osserverà con molta attenzione anche la partita del sabato sera tra Inter e Milan. Infatti, dopo questa giornata il Napoli accoglierà al Maradona proprio i nerazzurri, in un confronto che potrebbe cambiare ogni cosa. “Nelle prossime due giornate potrebbe riaprirsi un discorso che fino a venti giorni fa poteva sembrare chiuso. L’Inter affronterà prima il Milan, in una partita non facile, mentre il Napoli se la vedrà ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex allenatore di Venezia enonché ex ct della Nazionale Giampieroè intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss, a proposito della corsa. Dopo la sosta per lo stage di Coverciano, la Serie A torna a giocare e, oltre alla propria sfida contro il Venezia nella laguna di domenica alle 15, ilosserverà con molta attenzione anche la partita del sabato sera tra Inter e Milan. Infatti, dopo questa giornata ilaccoglierà al Maradona proprio i nerazzurri, in un confronto che potrebbe cambiare ogni cosa. “Nelle prossime due giornate potrebbe riaprirsi un discorso che fino a venti giorni fa poteva sembrare chiuso. L’Inter affronterà prima il Milan, in una partita non facile, mentre ilse la vedrà ...

Advertising

Spazio_Napoli : Ventura: “Scudetto? Il Napoli ha il dovere di farlo!” - Luigi733690531 : RT @kisskissnapoli: Ventura a #KissKissNapoli: 'Per il Napoli nelle prossime due partite potrebbe riaprirsi un discorso scudetto che fino a… - kisskissnapoli : #Ventura: 'Tutto è possibile nel calcio, il Napoli deve provare a vincere lo scudetto e ne ha le carte. Poi se non… - kisskissnapoli : Ventura a #KissKissNapoli: 'Per il Napoli nelle prossime due partite potrebbe riaprirsi un discorso scudetto che fi… - maxthegrugn1 : @Dottor_Strowman @PandArancio Ricordo. In un'intervista a Dribbling su Rai Due nel 2009, i 2 centrali 'rivelazione'… -