Stipendio febbraio 2022, importo visibile su NoiPA (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno: l'importo dello Stipendio di febbraio 2022 è visibile su NoiPA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno: l'dellodisu. L'articolo .

Advertising

ZanellaRina : RT @longagnani: @GufoItaliano @GiuliaTamagnin1 @enzo720517 @monica_perico @pezzella_l Le due notizie non sono in contraddizione. Oggi 1° fe… - Davide78Special : RT @Fabio78Revol: La prima di San Remo è andata. Nessuno di Noi è vaccinato ma stiamo tutti bene. Ora aspettiamo il 15 Febbraio quando sar… - Davide78Special : La prima di San Remo è andata. Nessuno di Noi è vaccinato ma stiamo tutti bene. Ora aspettiamo il 15 Febbraio quan… - cescomel : RT @MRambo29: @Capezzone @mariogiordano5 @franborgonovo @BelpietroTweet Dal 15 febbraio sarò un NON STIPENDIATO.Ho deciso di auto sospende… - Esticazzi1965 : RT @longagnani: Aggiungo. A chi mi offende rispondo che le varie notizie non sono in contraddizione. Oggi 1° febbraio a molti docenti con… -