Serena Enardu ricoverata in ospedale: "Sono svenuta... Per fortuna c'era mia sorella" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un malore improvviso e Serena Enardu è svenuta alle prime ore del giorno: 'Ieri Sono stata male e alle 5 del mattino Sono svenuta. Per fortuna con me c'era Elga che ha chiamato il 118, ha raccontato l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un malore improvviso ealle prime ore del giorno: 'Ieristata male e alle 5 del mattino. Percon me c'era Elga che ha chiamato il 118, ha raccontato l'...

Advertising

natofree : Serena Enardu in ospedale, il ricovero d’urgenza: malore improvviso - mrcpla46 : 'Serena Enardu ricoverata alle 5 del mattino...' Trovato questo titolo nella sezione CULTURA del Gazzettino online.… - italiano1061975 : RT @cronaca_di_ieri: 01/02/22 Paura per Serena Enardu: l'ex tronista finisce in ospedale. La Enardu è finita in ospedale dopo uno svenime… - PasqualeMarro : #SerenaEnardu finisce in ospedale, preoccupati i fan - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: #QuasiViaNantro 01.02.22 - Enardu Malore Improvviso Serena Enardu in ospedale, il ricovero d’urgenza: malore improvv… -