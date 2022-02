"Sentire un Senaldi che...". La vergogna di Damilano, e Senaldi lo zittisce: "Chiedi scusa" | Video (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Sentire un Senaldi che...". Marco Damilano, direttore dell'Espresso, arriva all'insulto in studio a DiMartedì, su La7, e Pietro Senaldi, in collegamento, lo rimbrotta a tempo di record: "Io sono un cittadino, non un Senaldi, non puoi dire così". Da Giovanni Floris si parla ovviamente ancora di Quirinale. "Il grande sconfitto è sicuramente Matteo Salvini. E la sconfitta è la parola. Se perde peso, se puoi dire tutto e il contrario di tutto, e Salvini ha fatto questo...". Interviene il condirettore di Libero Senaldi: "E Mattarella?". L'allusione è chiara: il presidente della Repubblica ha accettato il bis dopo aver ribadito per mesi la sua volontà di non restare al Colle e ritirarsi a vita privata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "unche...". Marco, direttore dell'Espresso, arriva all'insulto in studio a DiMartedì, su La7, e Pietro, in collegamento, lo rimbrotta a tempo di record: "Io sono un cittadino, non un, non puoi dire così". Da Giovanni Floris si parla ovviamente ancora di Quirinale. "Il grande sconfitto è sicuramente Matteo Salvini. E la sconfitta è la parola. Se perde peso, se puoi dire tutto e il contrario di tutto, e Salvini ha fatto questo...". Interviene il condirettore di Libero: "E Mattarella?". L'allusione è chiara: il presidente della Repubblica ha accettato il bis dopo aver ribadito per mesi la sua volontà di non restare al Colle e ritirarsi a vita privata. ...

TCapurale : @diMartedi Se mi fate sentire Il prof Cassese per 20 minuti invece di due, ed il contrario per Senaldi, vi prometto… - laellesse : Io di politica ne capisco poco o nulla ma a #diMartedi #senaldi e #dragoni non si possono sentire! Per fortuna ora… - MauroC67 : @fdragoni Sentire Senaldi in questa video clip è tutto tranne che gustoso ??, lo ritengo più patetico - Maurizio_Accica : @umbertofranzoni @fanpage Ma vai a cagare scemo. Documentati meglio e fai meno il pupazzo. Qui viene giù tutto... m… - barecode65 : Stasera ho nuovamente avuto la conferma che l'unico giornale che si può ancora leggere è la verità la controprova è… -