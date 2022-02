Santa Marinella, Tidei sulla Biblioteca comunale: “Col degrado non c’entriamo nulla” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Santa Marinella – “Dopo i tanti sacrifici ed interventi apportati sul territorio, l’amministrazione Tidei correrà nuovamente ai ripari della passata amministrazionecme nel caso della Biblioteca comunale Alessandro Capotosti, unico polo dedito allo studio dei tanti giovani della città che si vedono costretti oggi a lanciare l’urlo d’allarme per una struttura che dovrebbe garantire sicurezza e che invece cade in pezzi”. Il Sindaco Tidei chiarisce: “Occorre protestare contro la vecchia amministrazione, noi non c’entriamo nulla. L’amministrazione Bacheca ha provveduto a collaudare i lavori di ristrutturazione della Biblioteca comunale, che però sono stati mal eseguiti, lo dimostra la situazione attuale in cui versa oggi: ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022)– “Dopo i tanti sacrifici ed interventi apportati sul territorio, l’amministrazionecorrerà nuovamente ai ripari della passata amministrazionecme nel caso dellaAlessandro Capotosti, unico polo dedito allo studio dei tanti giovani della città che si vedono costretti oggi a lanciare l’urlo d’allarme per una struttura che dovrebbe garantire sicurezza e che invece cade in pezzi”. Il Sindacochiarisce: “Occorre protestare contro la vecchia amministrazione, noi non. L’amministrazione Bacheca ha provveduto a collaudare i lavori di ristrutturazione della, che però sono stati mal eseguiti, lo dimostra la situazione attuale in cui versa oggi: ...

