Sanremo 2022 | i migliori look maschili della seconda serata

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Amadeus Amadeus a(day2) Amadeus Daniele VenturelliAma abbandona il total black ma non le paillette e ci accoglie con una giacca da smoking in velluto color vinaccia con rever a fascia di paillette (nere, probabilmente per una questione di continuità con ieri). Sangiovanni Sangiovanni a(day2) Sangiovanni Daniele VenturelliE se fosse Amadeus a tracciare il solco in fatto di colori? Anche Sangiovanni sceglie i toni del fucsia con outfit oversize di Diesel: pantaloni-camicia aperta e t-shirt, da boy band degli anni '90. Voglia di Take That o di Dance All Night a seconda dei gusti. Giovanni Truppi Giovanni Truppi a(day2) Giovanni Truppi Daniele VenturelliAmadeus non apprezza la scelta di presentarsi in canotta e non manca di farglielo notare. Noi innvece siamo per il liberi tutti, ci mancherebbe, ma allora meglio ...