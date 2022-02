Pechino 2022 | start list prima prova discesa libera maschile | pettorali e italiani in gara

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attesa è ormai finita. Tra poco meno di 48h prenderanno il via i XXIV Giochi Olimpici invernali dicon la cerimonia d’apertura di venerdì 4 febbraio. Tuttavia, lo sport inizia, oggi, mercoledì 2 febbraio con le prime partite del torneo di curling misto e le prove del singolodi slittino. Lo sci alpino entrerà in scena nella giornata di domani, giovedì 3 febbraio, con ladellaa Xiaohaituo, nella Contea di Yanqing. Si tratterà di unafondamentale, poiché la pista è completamente nuova ed estranea a tutti gli atleti in. Nella stagione 2020/2021 di Coppa del Mondo infatti, si sarebbero dovute correre le gare preolimpice, ma ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - repubblica : Federica Pellegrini: 'Pechino mi dà i brividi, ma da dirigente sarà più dura' [dalla nostra inviata Alessandra Reti… - sportface2016 : #Bejing2022 | La start list della prima prova di discesa libera maschile - hockeytime_net : Pechino 2022: formule e calendari dei tornei di hockey - -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

... crolla un ponte a Pittsburgh poco prima dell'arrivo di Biden in città a parlare di infrastrutture La Cina contro Elon Musk: rischiata una collisione tra la stazione spaziale die i satelliti ...L'inno vincente verrà eseguito anella cerimonia di chiusura. Arisa e Malika Ayane interpreteranno i due brani". Grande assente, "per problemi personali", Luca Argentero. Infine l'ordine ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il presidente del Cio, Thomas Bach, è stato il primo ad apporre la propria firma sul murale della tregua olimpica che campeggia all'ingresso del Villaggio a Pechino, lanciando ...Dopo la delusione di quattro anni fa in Corea, Alex Vinatzer va a Pechino con la consapevolezza di essere pronto per puntare al podio ...