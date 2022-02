“Nos âmes sont liées” | les tendres confidences de Delphine Wespiser sur son couple avec Roger

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Elle est plus amoureuse que jamais ! Après avoir traversé une crise deetErhartà nouveau sur la même longueur d’onde. De retour sur le plateau de Touche pas à mon poste après avoir profité du soleil de Las Terrenas, en République dominicaine, la jolie brune a assuré avoir passé de superbes vacances. Alors que Cyril Hanouna lui a demandé si elle s’était posé les bonnes questionsson compagnon, l’ex-Miss France a dévoilé : “On s’est posé de très bonnes questions. En fait, c’est important de comprendre que la vie passe vite et qu’il n’y a pas que le travail. C’est la vérité, on parle tellement de sujets de société, moi, j’avais besoin, à l’approche de mes trente ans,des choses qui se passent dans ma vie aussi hors télé, ...