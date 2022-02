Morta Samanta Chiodini, autrice tv di 'Che Tempo che fa'. Lottava contro un tumore, aveva 48 anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 'Io sono , mamma e autore tv. E ho avuto un al seno',si presentava così Samanta Chiodini, 48 anni, nel podcast 'Tits Up' (petto in fuori) realizzato con Storie Libere e Fondazione Airc per sostenere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 'Io sono , mamma e autore tv. E ho avuto un al seno',si presentava così, 48, nel podcast 'Tits Up' (petto in fuori) realizzato con Storie Libere e Fondazione Airc per sostenere ...

