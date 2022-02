**M5S: Calenda, 'siamo a esegesi comico Grillo, ma come si fa a considerarli alleati?** (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "come siamo finiti a fare l'esegesi delle esternazioni di un comico e dei like collegati? come si fa a considerarli degli alleati politici? Cosa accomuna i partiti eredi delle grandi tradizioni politiche europee con questa roba?". Così Carlo Calenda su twitter a proposito dell'intervento di Beppe Grillo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "finiti a fare l'delle esternazioni di une dei like collegati?si fa adegli alleati politici? Cosa accomuna i partiti eredi delle grandi tradizioni politiche europee con questa roba?". Così Carlosu twitter a proposito dell'intervento di Beppe

