LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: primo GPM di giornata. Cinque uomini in fuga (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 14:55 Anche il gruppo arriva ai piedi dell’Alto de Costur. Svantaggio sceso sotto i 4 minuti. 14:52 Inizia il GPM di Alto de Costur per i fuggitivi. GPM di 2a categoria, 3km al 9% di pendenza media. 14:49 Mancano 100km al traguardo. 14:48 Battistrada che iniziano la discesa con un vantaggio sceso ora a 4’20” dal gruppo. 14:45 Fuggitivi ormai prossimi a immettersi sulla discesa che terminerà DIRETTAmente con il “comienza puerto”, l’inizio della salita dell’Alto de Costur, primo GPM di giornata. 14:42 Lavorano con grande intesa i battistrada, ma continuano a perdere terreno in questa tratto in salita, pur non essendo registrato come GPM. Vantaggio che ora è sceso a 4’42” 14:40 Ricordiamo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 14:55 Anche il gruppo arriva ai piedi dell’Alto de Costur. Svantaggio sceso sotto i 4 minuti. 14:52 Inizia il GPM di Alto de Costur per i fuggitivi. GPM di 2a categoria, 3km al 9% di pendenza media. 14:49 Mancano 100km al traguardo. 14:48 Battistrada che iniziano la discesa con un vantaggio sceso ora a 4’20” dal gruppo. 14:45 Fuggitivi ormai prossimi a immettersi sulla discesa che termineràmente con il “comienza puerto”, l’inizio della salita dell’Alto de Costur,GPM di. 14:42 Lavorano con grande intesa i battistrada, ma continuano a perdere terreno in questa tratto in salita, pur non essendo registrato come GPM. Vantaggio che ora è sceso a 4’42” 14:40 Ricordiamo la ...

