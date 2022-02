LIVE – Venezia-Ulm 67-58, 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Umana Reyer Venezia-ratiopharm Ulm, sfida valida per la dodicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Impegno importante per i lagunari, per non rischiare di rimanere al di sopra della soglia valida per il passaggio al prossimo turno, nonostante manchino ancora i recuperi da giocare. Di fronte, però, la formazione tedesca, che attraversa un buon momento in Europa e ha battuta Virtus Bologna la scorsa settimana. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di mercoledì 2 febbraio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA EUROCUP 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA EUROCUP 2021 AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Latestuale di Umana Reyer-ratiopharm Ulm, sfida valida per la dodicesima giornata del gruppo B di Eurocupdi. Impegno importante per i lagunari, per non rischiare di rimanere al di sopra della soglia valida per il passaggio al prossimo turno, nonostante manchino ancora i recuperi da giocare. Di fronte, però, la formazione tedesca, che attraversa un buon momento in Europa e ha battuta Virtus Bologna la scorsa settimana. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di mercoledì 2 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INEUROCUP: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA EUROCUPAGGIORNA LA ...

comunevenezia : #Freccetricolori ???? Le @FrecceTricolori in volo su #Venezia per un video promo in vista di @milanocortina26 ?? Sa… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Ulm 12-6 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Ulm #2021-2022 #basket - zazoomblog : LIVE – Venezia-Ulm 23-12 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Ulm #23-12 #2021-2022 #basket - nuova_venezia : DIRETTA STREAMING / La voce di Grillo e le divisioni 5stelle. Il destino dell'asse giallorosso e il lavoro del gove… - comunevenezia : #Politicheducative ?? Vanno avanti gli appuntamenti di “Crescere l@ Gener@zione Digitale” ??? Domani 'Stay tuned, c… -