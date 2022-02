L’Imperia prende forma | in fase di definizione impianti e facciata

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) MONREALE – Nominare il cinema Imperia per chi non è più giovane significa rievocare tanti ricordi legato ad un tempo che fu, quando la città di Monreale possedeva e fruiva di un cinema, un luogo di aggregazione con una alta valenza sociale e culturale. Per i giovani invece la parola Imperia non dice proprio nulla. Loro non hanno mai avuto la possibilità di visionare un film nel grande schermo monrealese. Da troppi decenni il cinema è rimasto chiuso, invischiato in una serie di lunghe pastoie burocratiche. Ma dalla prossima estate potrebbe essere possibile rimettere piede all’interno di quello che è stato trasto in un cine-teatro. I lavori di ristrutturazione, ripresi a fine 2021, stanno volgendo al termine. La ditta potrebbe consegnarea fine maggio. In questo momento si stanno ultimando gli ...