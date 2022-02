Laura Pausini torna a Sanremo e condivide un ricordo (e un outfit) meraviglioso

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Era il 1993 quando una giovanissimacalcava il palco dell’Ariston conquistando il pubblico con La solitudine, brano che le valse la vittoria nella sezione Novità. E quasi trent’anni dopo, la cantautrice – forte dei suoi successi e dei traguardi raggiunti –al 72esimo Festival dicome ospite nella seconda serata della kermesse musicale insieme a Checco Zalone. E anticipa la sua esibizione con uno scatto dolcissimo. Vi raccomandiamo... Festival di2022, Checco Zalone tra i super ospiti di Amadeus L’artista, infatti, ha condiviso con i suoi follower, su Instagram, una foto che la ritrae quando – appena 19enne – stava per compiere l’esperienza che avrebbe dato una svolta decisiva alla sua carriera. Nello ...

Advertising

SkyTG24 : Laura Pausini ospite della seconda serata di Sanremo: la carriera della cantante. FOTO - rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - Missi65 : RT @Cinguetterai: Confermato che questa sera verranno annunciati i presentatori dell'#Eurovision2022 (Alessandro Cattelan, Laura Pausini e… - hsvfineline : stasera ospiti checco zalone e laura pausini ed è subito - Teleblogmag : Ecco la seconda serata di #sanremo2022 Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

...(super ospite della seconda serata), Orietta Berti e Fabio Rovazzi (che lanceranno la performance di Ermal Meta ). Ad affiancare invece Amadeus per la co - conduzione, questa sera ci ...Questa sera saliranno sul palcoche presenterà il nuovo singolo Scatola ed il docufilm? Piacere Di Conoscerti . Con lei ci saranno anche Mika ed Alessandro Cattelan che ...Sanremo 2022, seconda serata: scaletta, ordine di uscita dei cantanti e ospiti. Tutto quello che c'è da sapere ...Laura Pausini, tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2022, ha condiviso una foto del suo esordio all'Ariston e il video del suo look.