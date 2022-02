J' accuse di Putin | ' L' Occidente ignora le nostre richieste' Ma quali sono le richieste dello Zar?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il leader del Cremlino ha usato il palco della conferenza stampa con il premier ungherese, Viktor Orban - uno dei vari leader Nato che sta provando a intercedere per un allentamento delle tensioni - ...

Advertising

Lukyluke311 : RT @omoscatelli: Di qui all’apertura dei Giochi di Pechino avremo fiumi di parole sui ‘precedenti olimpici’ di Georgia e Crimea, ma tra le… - ComitatoCentra1 : RT @omoscatelli: Di qui all’apertura dei Giochi di Pechino avremo fiumi di parole sui ‘precedenti olimpici’ di Georgia e Crimea, ma tra le… - anglotedesco : Le accuse di Putin sulla crisi Ucraina .Garantito a Draghi il gas per l'Italia - _alexanderplatz : RT @omoscatelli: Di qui all’apertura dei Giochi di Pechino avremo fiumi di parole sui ‘precedenti olimpici’ di Georgia e Crimea, ma tra le… - andrea_zuddas : RT @omoscatelli: Di qui all’apertura dei Giochi di Pechino avremo fiumi di parole sui ‘precedenti olimpici’ di Georgia e Crimea, ma tra le… -

Ultime Notizie dalla rete : accuse Putin

Nel ricevere Orban - che si è definito 'pacificatore' e ha assicurato che 'nessun leader Ue vuole la guerra' -ha insistito che 'si deve trovare un modo per garantire gli interessi e la ...Intanto ieri, il presidente del Consiglio ha sentito il presidente russo Vladimirper ...con Raggi e Appendino e pranza con la Belloni Luigi Di Maio passa al contrattacco dopo ledi ...Il premier Mario Draghi è planato nella crisi russo-ucraina. Putin ha confermato le forniture di gas all’Italia ...Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accusato l'Occidente di "ignorare" le preoccupazioni russe sulla sicurezza e di usare l'Ucraina "come mezzo" per contenere Mosca, ma ha anche ammesso di auspica ...