(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tentativo di colpo di stato in Guinea-Bissau, Amnesty international accusa Israele di “apartheid”, negata la libertà vigilata ad Anders Behring Breivik in Norvegia. Leggi

Advertising

fabioalisei : Nel 2022 ce l’hanno ancora con la #cannabis All’estero ci risanano il debito pubblico, qui la chiamano droga. E int… - ilfoglio_it : Luigi Di Maio incontra a pranzo la direttrice del Dis, Elisabetta Belloni, dopo le accuse di Conte sul Quirinale. N… - ParixTaxi : RT @fabioalisei: Nel 2022 ce l’hanno ancora con la #cannabis All’estero ci risanano il debito pubblico, qui la chiamano droga. E intanto fu… - marcaval63 : #2febbraio e intanto nel #Mediterraneo giocano a farsi la guerra!! - BarcoPaolo : RT @fabioalisei: Nel 2022 ce l’hanno ancora con la #cannabis All’estero ci risanano il debito pubblico, qui la chiamano droga. E intanto fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

... propriogiorno in cui il principato è in festa., sul tempo e sul luogo dell'assenza di mamma Charlene vige il massimo riserbo: 'Il luogo di convalescenza della Principessa - si legge..., sull'isola norvegese di Utsira,Mare del Nord, è stato rilevato il primo caso di Covid - 19 . "Lo avevamo evitato per due anni", ha dichiarato la sindaca Marte Eide Klovning al ...Sony sta avendo ancora forti difficoltà nella produzione di PlayStation 5 e ha aggiusta al ribasso le stime per l'anno corrente.La giocata vincente è stata centrata nel tabacchi di via G.Saragat a L’Aquila. Il Jackpot, intanto, tocca quota 150,2 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina ...