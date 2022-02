Insigne al Toronto da luglio | con lui dovrebbe esserci anche un altro napoletano

Advertising

zielulife2 : Meglio D'Amico che canta o D'Amico che porta Insigne al Toronto? - lucaisnardi : @terribile76 Il Toronto è una loro succursale, perché chi se lo prendeva insigne? - GianlucaLomasto : @Luipez4 @GA7_Official @Lor_Insigne Dargli almeno il doppio sia per convincerlo a venire a giocare da te sia per co… - GianlucaLomasto : @Luipez4 @GA7_Official @Lor_Insigne E come se tu ti presenti da koulibaly (tu Toronto) e gli offri 3mln quando lui… - GianlucaLomasto : @Luipez4 @GA7_Official @Lor_Insigne Non è presumere è un dato di fatto che il Toronto è interessato a mertens e che… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

va al, il futuro di Mertens è in bilico. L'attaccante belga ha un contratto fino a giugno del 2022, ma non è ancora sicuro di restare in azzurro. Stesso discorso per Ounas e Petagna. ......al ribasso e solo a patto che tutti siano d'accordo e che nel frattempo non sopraggiunga il... Napoli, Januzaj in pole per il dopoL’addio di Lorenzo Insigne è ormai ufficiale da diverse settimane. Il calciatore azzurro ha preso la decisione di andare via dopo il mancato accordo con la SSC Napoli e si trasferirà in Canada dal ...Mercato Napoli: Januzaj in pole per sostituire Insigne, affare a parametro zero - ForzAzzurri.net Testata giornalistica dedicata alla SSC Napoli, al calcio in Campania e ai tantissimi Club Napoli pres ...