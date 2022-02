Inflazione al 4 | 8% a gennaio | mai così alta da 26 anni

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Corre l’che aha raggiunto un livello (+4,8%) che non si registrava da aprile 1996. Nel primo mese dell’anno, secondo quanto emerge dalle stime preliminari diffuse oggi dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell’1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). Ad aprile 1996 il Nic registrò la medesima variazione tendenziale, sottolinea l’Istat a commento delle stime preliminari diffuse oggi. I beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai registrata, ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici. Ciononostante, la componente di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi conferma il dato di dicembre grazie ...

istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a gennaio inflazione al 4,8% (3,9% il mese precedente) #istat… - classcnbc : +++#BreakingNews, #Italia????, Istat: a gennaio l'inflazione vola al 4,8%, al top dal 1996 Indice dei prezzi al cons… - Agenzia_Ansa : Prezzi, Istat: a gennaio l'inflazione al 4,8%,mai così alta da aprile 1996. I Beni energetici regolamentati trainan… - emobranco : RT @eunewsit: #Eurozona, a gennaio l'#inflazione impenna al 5,1 per cento - Barbara68545184 : RT @Adnkronos: Fiammata dell’#inflazione a gennaio, al 4,8%: mai così alta da 26 anni. -

Sale ancora l'che inarriva al 4,8%, per l'Italia è il valore più alto da 26 anni. Lo scorso dicembre l'indice si attestava al 3,9%. In un mese i prezzi sono saliti in media dell'1,6%. A spingere ...'L'registra una forte accelerazione - spiega l'Istat - , raggiungendo un livello (+4,8%) che non si registrava da aprile 1996 , quando il NIC registrò la medesima variazione ...ROMA (ITALPRESS) – Accelera ancora l’inflazione, raggiungendo i livelli più alti dall’aprile del 1996. Secondo le stime preliminari dell’Istat, a gennaio 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo, ...A gennaio prezzi in Europa in rialzo del 5,1%, dopo il già spaventoso 5% di dicembre. E in Italia il caro-vita sale ai massimi dal 1996. Per i mutui nessun problema, almeno finché la Bce non deciderà ...