Ex Milan – Muntari torna a giocare: ecco con chi ha firmato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Muntari, vecchio giocatore rossonero, ha deciso di tornare in campo: giocherà con l'Hearts Of Oak, club del proprio Paese di origine. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 febbraio 2022), vecchio giocatore rossonero, ha deciso dire in campo: giocherà con l'Hearts Of Oak, club del proprio Paese di origine.

