Energia | l' Ue dice sì a gas e nucleare nella tassonomia green

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La Commissione europea ha pubblicato la versione definitiva dell'elenco () delle attività considerate sostenibili da un punto di vista ambientale. Dopo un dibattito molto acceso che rischia anche di spaccare l'Unione, Bruxelles ha deciso di ribadire il menù presentato ambre. Ovvero inserire anche ile il gas nell'elenco delle fonti energetiche che dovranno portare ad azzerare le emissioni entro il 2050. Un menù non semplice da digerire: l'atomo è sotto accusa per la sicurezza degli impianti e la gestione delle scorie. Il metano viene considerato inappropriato sul fronte della lotta alla CO2. Lo scontro è molto pesante: suli due schieramenti sono guidati dalla Francia che ospita 56 centrali atomiche, e dalla Germania, che invece ha avviato il progressivo ...

«L'impennata dell'energia in settembre ha spiazzato tutti — dice Roda—, nel 2021 il costo medio di acquisto, unito a quello delle materie prime, per noi è aumentato dell'85%. Abbiamo trasferito ...
MILANO (ITALPRESS) – La Commissione europea ha pubblicato la versione definitiva dell'elenco (tassonomia) delle attività considerate sostenibili da un punto di vista ambientale. Dopo un dibattito ...