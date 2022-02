Delegazione bergamasca a Firenze all’Assemblea per la transizione ecologica

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non mancheranno i bergamaschi e le bergamascheecologista che sabato 5 febbraio apunta a portare nel dibattito pubblico italiano proposte concrete per una giustae per affrontare la crisi climatica in atto. Obiettivi: dare al Paese una ripartenza green che competa sul piano della qualità e dell’innovazione amica dell’ambiente anziché sulla compressione dei salari e dei diritti, e lasciare ai nostri figlie e nipoti un mondo ospitale, in grado di assicurare pace, prosperità e benessere. Per questo un nutritissimo elenco di organizzazioni locali, insieme a Green Italia, ai deputati di FacciamoEco, a eurodeputati, sindaci, consiglieri municipali e regionali e altri rappresentanti istituzionali e del civismo e dell’associazionismo italiano si ritrovano (online e in presenza) aper ...