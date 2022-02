Covid, Napoli: in una settimana 1040 gli studenti contagiati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1040 gli studenti e i docenti positivi al Covid nella città di Napoli nella settimana compresa tra il 26 gennaio e il primo febbraio. Lo riporta il report settimanale dell’Asl Napoli 1. Un dato ancora in salita visto che nelle due settimane precedenti – dal 10 al 25 gennaio – i positivi erano stati 1345. Il numero maggiore di bambini contagiati resta nella scuola primaria con 411 infettati nell’ultima settimana (di cui 20 docenti e un non docente dipendente), precedendo la scuola superiore con 334 contagi, di cui quattro sono professori. Al terzo posto le scuole medie con 170 studenti (4 professori) affetti dal virus, seguiti dalla scuola d’infanzia. Sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sonoglie i docenti positivi alnella città dinellacompresa tra il 26 gennaio e il primo febbraio. Lo riporta il reportle dell’Asl1. Un dato ancora in salita visto che nelle due settimane precedenti – dal 10 al 25 gennaio – i positivi erano stati 1345. Il numero maggiore di bambiniresta nella scuola primaria con 411 infettati nell’ultima(di cui 20 docenti e un non docente dipendente), precedendo la scuola superiore con 334 contagi, di cui quattro sono professori. Al terzo posto le scuole medie con 170(4 professori) affetti dal virus, seguiti dalla scuola d’infanzia. Sono ...

