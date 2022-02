Covid, la Danimarca abolisce i divieti. E Londra… (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mentre in Italia le restrizioni continuano ad aumentare a danno delle libertà personali dei cittadini e dell’economia reale, fuori dal “Bel Paese” ritorna la piena libertà. La Danimarca ha abolito ogni restrizione, niente mascherine e green pass e la decisione va di pari passo con la scelta di far cadere la definizione del Covid-19 come una malattia “socialmente critica”, usata per giustificare l’adozione delle norme anti-pandemia. Anche il Regno Unito potrebbe abrogare l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il governo ha subito forti pressioni affinché l’obbligo vaccinale per i sanitari venga revocato, sostenendo che il licenziamento di migliaia di medici e infermieri avrebbe messo in seria crisi il Sistema Sanitario Nazionale. I Royal College of Midwives ha avvertito che le sanzioni potrebbero avere un “impatto catastrofico” sui servizi di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mentre in Italia le restrizioni continuano ad aumentare a danno delle libertà personali dei cittadini e dell’economia reale, fuori dal “Bel Paese” ritorna la piena libertà. Laha abolito ogni restrizione, niente mascherine e green pass e la decisione va di pari passo con la scelta di far cadere la definizione del-19 come una malattia “socialmente critica”, usata per giustificare l’adozione delle norme anti-pandemia. Anche il Regno Unito potrebbe abrogare l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il governo ha subito forti pressioni affinché l’obbligo vaccinale per i sanitari venga revocato, sostenendo che il licenziamento di migliaia di medici e infermieri avrebbe messo in seria crisi il Sistema Sanitario Nazionale. I Royal College of Midwives ha avvertito che le sanzioni potrebbero avere un “impatto catastrofico” sui servizi di ...

