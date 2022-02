Calcio: Ecuador vicino a Qatar2022, in gol Lautaro e Sanchez == (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'1 - 1 di Lima nella 16esima giornata del girone Conmebol di qualificazione ai Mondiali del 2022 consente al Tri di puntellare ulteriormente il terzo posto. ROMA - L'Ecuador vede il traguardo ormai ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'1 - 1 di Lima nella 16esima giornata del girone Conmebol di qualificazione ai Mondiali del 2022 consente al Tri di puntellare ulteriormente il terzo posto. ROMA - L'vede il traguardo ormai ...

Advertising

Staschiscio : @pap1pap alle 3 c'è Perù-Ecuador che dice molto per il Cile. Le ultime 2 partite di tutte le squadre saranno a fine… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Coppa America, cinquina del Brasile. Taborda trascina l'Argentina contro la Bolivia - HIGHLI… - ansacalciosport : Uruguay batte Paraguay e ricomincia a sperare. Vince anche l'Argentina, Brasile pareggia in Ecuador | #ANSA - sportli26181512 : Brasile, calcio al collo killer per Matheus Cunha: i segni del fallo - Profilo3Marco : RT @tuttosport: Pari folle tra #Ecuador e #Brasile, l'arbitro #Roldán è la vera star... ?? -