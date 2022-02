Bonus acqua potabile, a febbraio via alle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ operativo il “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). In particolare, fino al 28 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute lo scorso anno, inviando il modello – pdf tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al ... Leggi su fmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ operativo il “”, il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio(Legge n. 178/2020). In particolare, fino al 28è possibile comunicare lelo scorso anno, inviando il modello – pdf tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’AgenziaEntrate. Una volta ricevuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al ...

