Bomba Uomini e Donne, L’ex Dama Carlotta confessa tutto: “Ecco perché mi hanno fatto fuori, ho pianto tanto”. Fan sotto choc (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Che fine ha fatto Carlotta Savorelli? L’ex Dama di Uomini e Donne conquistò il pubblico con la sua semplicità e femminilità. Dopo il suo abbandono è completamente scomparsa dal piccolo schermo: scopriamo di più. Senza dubbio, Carlotta Savorelli è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico di Canale 5. Da quando non è più apparsa nel famoso dating show di Maria De Filippi, tantissimi telespettatori sentono la sua mancanza e chiedono che fine abbia fatto: scopriamo di più. Chi è Carlotta Savorelli? tutto sulL’ex Dama del trono over Carlotta Savorelli, conosciuta per essere stata una delle dame del trono ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Che fine haSavorelli?diconquistò il pubblico con la sua semplicità e femminilità. Dopo il suo abbandono è completamente scomparsa dal piccolo schermo: scopriamo di più. Senza dubbio,Savorelli è stata una delle dame del trono over dipiù amate dal pubblico di Canale 5. Da quando non è più apparsa nel famoso dating show di Maria De Filippi, tantissimi telespettatori sentono la sua mancanza e chiedono che fine abbia: scopriamo di più. Chi èSavorelli?suldel trono overSavorelli, conosciuta per essere stata una delle dame del trono ...

