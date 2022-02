Biagio D’Anelli sfrutta Miriana Trevisan: l’accusa a Mattino 5 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Biagio D’Anelli ieri è stato al Grande Fratello Vip 6 per una sorpresa a Miriana Trevisan. Dopo la diretta di lunedì hanno dormito insieme nella love boat e si sono scambiati romantiche promesse d’amore. Ma c’è qualcuno che non crede minimamente a quanto dice il talent scout. Arianna David accusa Biagio A Mattino 5, l’approfondimento diurno di Canale 5, è intervenuta la modella e conduttrice Arianna David scagliandosi contro Biagio D’Anelli, reo di star prendendo in giro l’ex di Non è la Rai. La donna ieri ha dichiarato di conoscere molto bene l’uomo ed essere sua amica. Ma il concorrente ha smontato la sua millantata amicizia e ha dichiarato di aver intenzioni assolutamente serie con la soubrette e non aver alcun bisogno di ricercare la fama. Ecco ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ieri è stato al Grande Fratello Vip 6 per una sorpresa a. Dopo la diretta di lunedì hanno dormito insieme nella love boat e si sono scambiati romantiche promesse d’amore. Ma c’è qualcuno che non crede minimamente a quanto dice il talent scout. Arianna David accusa5, l’approfondimento diurno di Canale 5, è intervenuta la modella e conduttrice Arianna David scagliandosi contro, reo di star prendendo in giro l’ex di Non è la Rai. La donna ieri ha dichiarato di conoscere molto bene l’uomo ed essere sua amica. Ma il concorrente ha smontato la sua millantata amicizia e ha dichiarato di aver intenzioni assolutamente serie con la soubrette e non aver alcun bisogno di ricercare la fama. Ecco ...

