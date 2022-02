Bettini appoggia Conte | ' Mi fido di lui | resta l' interlocutore principale'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dentro M5s c'è uno scontro trae Di Maio : il partito democratico non interviene ma spera in un chiarimento, visto che l'alleanza sembra poter portare frutti interessanti. Edifende ...

Advertising

globalistIT : Il dirigente democratico respinge l'ipotesi di una sorta di 'patto' tra Salvini e Conte sul Quirinale: 'Nessuna tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini appoggia

Globalist.it

Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, in una intervista rilasciata a Repubblica si esprime sulle prospettive del Movimento 5 Stelle. La nuova legge elettorale 'Serve modificare la legge ...... fine del centrodestra; Salvini si fida,Berlusconi ma l'operazione fallisce: fine di ... che è nei pensieri dei leghisti, Andrea Riccardi (copyright Goffredo) e, dopo i funerali di ...E Bettini difende Conte: “Non ho avvertito nessuna trama tra Conte e Salvini. Il leader M5s ha svolto la sua legittima iniziativa politica. Si è rivelato un alleato inaffidabile? Rispondo con le ...Il leader del Pd esce dalla partita del Quirinale come uno dei principali vincitori. Ha sostenuto l’idea del Mattarella-bis fin dall’inizio, avendo come unica, reale, alternativa solo l’ascesa di Mari ...