Barù: la regia trasmette per errore un suo Confessionale privato e volano frasi discutibili (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Barù oggi è finito al centro delle polemiche a causa di una sua conversazione privata fatta nel Confessionale del Grande Fratello Vip con una certa “Piera” ed una che si è identificata come “Grande Sorella”. Il video è stato trasmesso per errore ed ovviamente sta facendo il giro del web. Nel video incriminato si vede il famoso enologo toscano parlare con le due donne (presumibilmente due autrici) di argomenti superflui come peli e depilazione. “C’è una generazione contro il pelo” – dice la donna – “Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece.. Anche i miei figli si depilano, madonna una roba tremenda!”. / “Eh ma quella è Napoli!”, risponde ironicamente Barù scatenando l’ilarità delle due che replicano: “La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022)oggi è finito al centro delle polemiche a causa di una sua conversazione privata fatta neldel Grande Fratello Vip con una certa “Piera” ed una che si è identificata come “Grande Sorella”. Il video è stato trasmesso pered ovviamente sta facendo il giro del web. Nel video incriminato si vede il famoso enologo toscano parlare con le due donne (presumibilmente due autrici) di argomenti superflui come peli e depilazione. “C’è una generazione contro il pelo” – dice la donna – “Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece.. Anche i miei figli si depilano, madonna una roba tremenda!”. / “Eh ma quella è Napoli!”, risponde ironicamentescatenando l’ilarità delle due che replicano: “La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? ...

Advertising

vincentperez95 : RT @saggioilmatto: Ma quelli della regia sta fuori? Le donne devono radersi tutte e gli uomini devono essere con i peli? E poi 'Ma vengono… - always4x4 : RT @Gfvip815739051: Ma scusate... ma la regia 2 che sta su Baru in confessionale ???? spiegatemelo un po'... #gfvip #solearmy - EstherCostanti4 : @IoPessima @moonchi78468326 Baru prima ha portato il pane a Jess, e ovviamente la regia non aiuta un cavolo. - BITCHYFit : Barù: la regia trasmette per errore un suo Confessionale privato e volano frasi discutibili - anna_rattenni : RT @Gfvip815739051: Ma scusate... ma la regia 2 che sta su Baru in confessionale ???? spiegatemelo un po'... #gfvip #solearmy -

Ultime Notizie dalla rete : Barù regia Manila trova un foglio in cucina: "Lui è stato cacciato dopo?", la regia del GF Vip stacca subito Manila trova un foglio in cucina: la regia del GF Vip stacca subito "Però aspetta? lui è stato ... ci riprenderemo tutte le rivincite #gfvip #solearmy pic.twitter.com/ewlTNn2RpE ? BARÙ SI È CAGATO IL ...

Crollo per Lulù Selassiè, la regia del GF Vip censura la lite con Sophie per colpa di un paio di lenzuola Crollo per Lulù Selassiè, la regia del GF Vip censura la lite con Sophie La regia del Grande ...Miriana (che cercava di non mettere carne al fuoco) mentre Sophie ha raccontato l'intera faccenda a Barù ...

Manila trova un foglio in cucina: ladel GF Vip stacca subito "Però aspetta? lui è stato ... ci riprenderemo tutte le rivincite #gfvip #solearmy pic.twitter.com/ewlTNn2RpE ?SI È CAGATO IL ...Crollo per Lulù Selassiè, ladel GF Vip censura la lite con Sophie Ladel Grande ...Miriana (che cercava di non mettere carne al fuoco) mentre Sophie ha raccontato l'intera faccenda a...