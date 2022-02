Al via le Olimpiadi di Pechino 2022 | si parte con il curling | l’Italia sogna la medaglia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La cerimonia di inaugurazione sarà venerdì, ma le gare alledicominciano oggi. La ventiquattresima edizione dei Giochi invernali è pronta a partire e lo fa con le prime partite del torneo di, specialità doppio misto. Eè presente, con ambizioni importanti: Stefania Constantini ed Amos Mosaner, sul ghiaccio del National Aquatics Centre di, vanno a caccia di una storica. DOVE VEDERE LEIN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL PROGRAMMA COMPLETO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO ESORDISCE– Alla vigilia della cerimonia di apertura, i due azzurri scenderanno sul ghiaccio alle ore 2:05 (le 9:05 in Cina) del 3 febbraio, per affrontare gli ...