A Sanremo attesi Checco Zalone | Laura Pausini e Luca Argentero | la tv del 2 febbraio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 2su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il “Festival di”. Ad affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico, in questo nuovo appuntamento sarà Lorena Cesarini, nelle vesti di co-conduttrice. Gli ospiti annunciati stasera sono l’attore e comico, la cantantee l’attore. Nel corso della prima serata si sono esibiti i primi 12 cantanti, mentre questa sera toccherà agli altri 13. Ecco l’elenco degli interpreti e delle canzoni in ordine alfabetico: Aka 7even – “Perfetta così”, Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Highsnob e Hu – ...