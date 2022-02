Un presidente eletto dal popolo? Si’ | ma a 3 condizioni

Leggi su panorama

(Di martedì 1 febbraio 2022) «La sinistra ha messo solo veti», «Mezz’Italia è sta con noi ma non è rappresentata», «Siamo maggioranza nel Paese ma non nel palazzo». Nella schiera degli argomenti di discussione postquirinalizia, alcuni dei quali malamente autoassolutori, è comparso anche l’antico mantra del presidenzialismo. «La politica ha dato un pessimo spettacolo», si dice, «è meglio che il capo dello Stato lo scelgano gli italiani». Per come si sono messe le cose, questa storica - e sacrosanta - battaglia del centrodestra non ha molte chance di essere presa in considerazione dal Parlamento. Sicuro non da quello attuale, presumibilmente nemmeno da quello che verrà fuori dalle elezioni del 2023. È probabile che, prima di quella data, il sistema, per cristallizzare un’ammucchiata stile prima Repubblica sotto l’egida di Mario Draghi e Sergio Mattarella, cerchi di blindarsi con una legge ...