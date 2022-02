Tre morti sul lavoro in pochi minuti: a Venezia 50enne cade da un’impalcatura, a Mantova travolto un agricoltore. Un decesso a Sora (Di martedì 1 febbraio 2022) Un operaio di circa 50 anni è morto in mattinata all’interno dell’azienda “Ecoprogetto” di Fusina (Venezia), dopo essere precipitato da un’impalcatura. I sanitari del Suem 118, il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia, intervenuti sul posto, hanno cercato invano di rianimarlo e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto all’istante. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato attivato contestualmente lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro. Sempre nel corso della mattinata un agricoltore di 56 anni è morto a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, travolto dal mezzo agricolo che stava conducendo. L’uomo è morto prima dell’arrivo dei soccorsi del 118. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Un operaio di circa 50 anni è morto in mattinata all’interno dell’azienda “Ecoprogetto” di Fusina (), dopo essere precipitato da. I sanitari del Suem 118, il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia, intervenuti sul posto, hanno cercato invano di rianimarlo e non hanno potuto fare altro che constatare il, avvenuto all’istante. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato attivato contestualmente lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di. Sempre nel corso della mattinata undi 56 anni è morto a Castiglione delle Stiviere, nelno,dal mezzo agricolo che stava conducendo. L’uomo è morto prima dell’arrivo dei soccorsi del 118. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tre morti Morti sul lavoro, tre casi in poche ore. Da inizio anno sono già 92 di Claudio Del Frate Le tragedie a Venezia, nel Mantovano e in provincia di Frosinone. Secondo i dati Inail l'anno scorso 1.221 persone hanno perso la vita mentre lavoravano Tre morti sul lavoro nel giro di poche ore aggravano ulteriormente il bilancio di una tragedia nazionale a cui non si riesce a porre fine. La tragedie sono avvenute a Venezia, nel Mantovano e in ...

