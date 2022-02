Si dà fuoco davanti caserma Cc | è in terapia intensiva

Advertising

È stabile, ricoverato in terapia intensiva nel centro dei grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli il docente cosentino di 33 anni che ieri si è datoalla caserma dei Carabinieri di Rende, in Calabria. L'uomo è stato prima portato nell'ospedale calabrese Annunziata ma poi da lì trasferito per le gravi ustioni nell'ospedale di Napoli ...C., il docente 33enne di Crotone (ma risiedeva da qualche tempo a Saporito di Rende) che ieri mattina si è cosparso di liquido infiammabilela caserma dei carabinieri di Rende dandosi. ...(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - È stabile, ricoverato in terapia intensiva nel centro dei grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli il docente cosentino di 33 anni che ieri si è dato fuoco davanti ...CATANZARO - "Il dramma umano e personale del giovane docente che nella mattinata di lunedì 31 gennaio si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri di Rende ha spinto alcune testate ...