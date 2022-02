Serena Enardu in ospedale: "Elga ha chiamato l'ambulanza" (Di martedì 1 febbraio 2022) Serena Enardu ha svelato ai fan dei social di esser stata portata in ospedale a seguito di un malore. Serena Enardu in ospedale: “Elga ha chiamato l’ambulanza” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)ha svelato ai fan dei social di esser stata portata ina seguito di un malore.in: “hal’” su Donne Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu ricoverata alle 5 di mattina: "Elga ha chiamato il 118" L'ex concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e Donne si trova attualmente in ospedale: sua sorella fortunatamente si trovava con lei quando è accaduto tutto Serena Enardu è stata ricoverata in ospedale . A dare la triste notizia ci pensa lei stessa con il suo seguitissimo account di Instagram. Cos'è accaduto all'ex tronista di Uomini e Donne? Non svela i ...

