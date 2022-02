Sanremo 2022, Saviano al Festival per parlare di strage Capaci (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Roberto Saviano sarà ospite del Festival di Sanremo 2022 nella serata di giovedì. Lo ha annunciato Amadeus, spiegando che il giornalista e scrittore “parlerà del trentesimo anniversario della strage di Capaci”, nella quale il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. “Non rivelo mai le parti economiche sulle partecipazioni, ma confermo che Roberto Saviano parteciperà a Sanremo 2022 a titolo gratuito”, dice Stefano Coletta, direttore di Rai1, durante la conferenza stampa dal Casinò di Sanremo. “Ricordare il sacrificio di mio fratello Giovanni e di Paolo è stato ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Robertosarà ospite deldinella serata di giovedì. Lo ha annunciato Amadeus, spiegando che il giornalista e scrittore “parlerà del trentesimo anniversario delladi”, nella quale il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. “Non rivelo mai le parti economiche sulle partecipazioni, ma confermo che Robertoparteciperà aa titolo gratuito”, dice Stefano Coletta, direttore di Rai1, durante la conferenza stampa dal Casinò di. “Ricordare il sacrificio di mio fratello Giovanni e di Paolo è stato ...

