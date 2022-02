Sanremo 2022: Roberto Saviano ospite per il trentennale della strage di Capaci (Di martedì 1 febbraio 2022) "Sarà un monologo molto toccante", ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di apertura della kermesse. Giovedì 3 febbraio lo scrittore e giornalista sarà, infatti, al Festival della canzone italiana per ricordare l'attentato di stampo mafioso dove trovò la morte Giovanni Falcone. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 1 febbraio 2022) "Sarà un monologo molto toccante", ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di aperturakermesse. Giovedì 3 febbraio lo scrittore e giornalista sarà, infatti, al Festivalcanzone italiana per ricordare l'attentato di stampo mafioso dove trovò la morte Giovanni Falcone. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Sanremo 2022, la diretta della prima serata: ospiti Maneskin, Raoul Bova, i Meduza e Matteo Berrettini. La fine prevista… - Alessia061 : RT @Iperborea_: Analizzare la situazione pandemica in Italia attraverso la platea di Sanremo: - 2020 - 2021 - 2022 #Sanremo2022 https://t… -