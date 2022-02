Sanremo 2022 | Michele Bravi sul palco dell’Ariston | la rinascita dopo l’incidente mortale che gli aveva tolto l’udito e la voce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tra i 25 big della 72esima edizione del Festival dic’è anche. Il cantautore, nato a Città di Castello (Perugia) nel 1994, tornerà suldel Teatro Ariston per la seconda volta da concorrente,la partecipazione nel 2017 con Il diario degli errori. “Sono super emozionato, sto vivendo questoin modo molto più grata, ho voglia di respirarmi quel momento sul”, ha esordito in una recente intervista a Today. “La prima volta ci tenevo a presentarmi in una maniera estremamente pulita, elegante. Questa volta ho avuto la fortuna di incontrare uno dei più grandi designer che abbiamo in Italia, un’eccellenza in tutto il mondo, che è Fausto Puglisi, che con Roberto Cavalli ha fatto una reinterpretazione sartoriale del mio brano in una ...