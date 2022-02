Samantha De Grenet a favore di Soleil: “Grande protagonista, merita di essere finalista” (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet, si schiera in favore di Soleil Sorge Ieri, lunedì 31 gennaio L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex concorrente delFratello Vip,De, si schiera indiSorge Ieri, lunedì 31 gennaio L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

orvuahokx : Delia finalista è veramente come sentire una Samantha De Grenet che ruba il posto a un Tommaso Zorzi. Follia totale… - DomenicoSia : Sonia ti ricordo che l'anno scorso Samantha De Grenet arrivò in semifinale grazie ai fan di Dayane. Certo poteva pi… - machitesencula3 : L'anno scorso c'era Samantha De Grenet raga dai non stupiamoci davvero di Delia #gfvip - gfvipcomments11 : A voi Nathalie ricorda Stefania Orlando, a me Samantha De Grenet #gfvip - AmaliaPi1 : @lacquacalda O samantha de grenet muoi9 -