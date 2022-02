Salvini: centrodestra si ricostruisce, io lavoro per unire (Di martedì 1 febbraio 2022) "Il centrodestra si ricostruisce, vedrete". Così Matteo Salvini risponde ai giornalisti che gli chiedono della frattura nello schieramento dopo l'elezione del presidente della Repubblica. "Io lavoro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Ilsi, vedrete". Così Matteorisponde ai giornalisti che gli chiedono della frattura nello schieramento dopo l'elezione del presidente della Repubblica. "Io...

Advertising

ilriformista : La linea #Letta-#Conte (con alle spalle D’Alema e Bettini) non ha più nessuna credibilità, dall’altra parte il cent… - LegaSalvini : #SALVINI: 'COSTRUIAMO UNA FEDERAZIONE DEL CENTRODESTRA COME I REPUBBLICANI USA' - LegaSalvini : ?? LIBERO: 'SALVINI È L'UNICO CHE HA GIOCATO. Ha fatto nomi di centrodestra, ha accettato la Belloni proposta da M5S… - Rossana44792035 : RT @ilriformista: La linea #Letta-#Conte (con alle spalle D’Alema e Bettini) non ha più nessuna credibilità, dall’altra parte il centrodest… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Salvini (Lega): 'Bisogna andare oltre il centrodestra'. Risponde Castelli -