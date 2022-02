Robinho | la procura di Milano chiede l' estradizione per il calciatore condannato per stupro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Adesso l'ex giocatore di Milan e Real Madrid,, dovrà scontare non solo la condanna per 9 anni dopo aver, la notte del 22 gennaio 2013, violentato una ragazza albanese di 23 anni ma la...

Adesso l'ex giocatore di Milan e Real Madrid,, dovrà scontare non solo la condanna per 9 anni dopo aver, la notte del 22 gennaio 2013, violentato una ragazza albanese di 23 anni ma ladi Milano ha chiesto la sua estradizione; ciò ......sarà associato il mandato di arresto firmato dalladi Milano. La Suprema Corte ha confermato i nove anni di carcere (decisi dalla Corte d'appello milanese il 10 dicembre 2020) pere ...Adesso l’ex giocatore del Milan, Robinho, dovrà scontare non solo la condanna per 9 anni dopo aver, la notte del 22 gennaio 2013, violentato una ragazza albanese di 23 anni ma la Procura di Milano ha ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dopo la condanna in Cassazione, secondo La Gazzetta dello Sport, la Procura di Milano sarebbe pronta a chiedere l’estradizione per Robinho Dopo la conda ...