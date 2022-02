Recensione Uncharted 4 Gameplay (Di martedì 1 febbraio 2022) Siamo appena tornati da un’avventura emozionante ed oggi siamo qui per raccontarvi la storia più incredibile che abbiate mai ascoltato, parliamo ovviamente di Uncharted 4, il capitolo conclusivo di una delle saghe più belle di casa Sony. Uncharted 4: Recensione In Uncharted 4 ci troviamo di fronte ad un purtroppo ma epico capitolo conclusivo, che ci vede nei panni di un Nathan Drake ritiratosi dalla vita da avventuriero per dedicarsi al recupero di carichi e tesori nei fondali marini della città, una casa, una bella moglie, il sogno americano divenuto realtà ma da li a breve le cose cambieranno. In una giornata qualsiasi, suo fratello, dopo aver scontato 15 anni in carcere si precipiterà nel suo ufficio per chiedergli di aiutarlo a recuperare il più grande e ambizioso tesoro della storia pirata, il quale ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 1 febbraio 2022) Siamo appena tornati da un’avventura emozionante ed oggi siamo qui per raccontarvi la storia più incredibile che abbiate mai ascoltato, parliamo ovviamente di4, il capitolo conclusivo di una delle saghe più belle di casa Sony.4:In4 ci troviamo di fronte ad un purtroppo ma epico capitolo conclusivo, che ci vede nei panni di un Nathan Drake ritiratosi dalla vita da avventuriero per dedicarsi al recupero di carichi e tesori nei fondali marini della città, una casa, una bella moglie, il sogno americano divenuto realtà ma da li a breve le cose cambieranno. In una giornata qualsiasi, suo fratello, dopo aver scontato 15 anni in carcere si precipiterà nel suo ufficio per chiedergli di aiutarlo a recuperare il più grande e ambizioso tesoro della storia pirata, il quale ...

Advertising

GamingToday4 : Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, la recensione della remaster per PS5 - GamingToday4 : Uncharted: Legacy of Thieves Collection, il ritorno dell’ultima avventura di Nathan Drake | Recensione - xtremehardware : Dire che Uncharted ha segnato le ultime 2 generazioni videoludiche e ridefinito un genere, non è certo un'esagerazi… - infoitscienza : Uncharted: L'Eredità dei Ladri - Recensione - GameStopItalia : La saga di Uncharted arriva su PS5! ?? -