Patrick Zaki verso l'udienza decisiva nel processo a suo carico: "Qualunque cosa accada, sarò sempre grato" (Di martedì 1 febbraio 2022) Il caso Patrick Zaki verso la quarta udienza nel processo che si celebra a Mansura. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, scarcerato poche settimane fa dopo un'odissea in carcere, aspetta quello che potrebbe rivelarsi l'appuntamento decisivo in aula per la sorte della sua vicenda. In un tweet, le sue parole prima del verdetto. Patrick Zaki verso l'udienza decisiva: "Qualunque cosa accada, sarò sempre grato" "Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia ...

Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - fanpage : 'Sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Personalmente mi sento molto ottimista'. La nostra intervista a… - Agenzia_Ansa : Ore di attesa per Patrick Zaki: oggi a Mansura si terrà la quarta e probabilmente decisiva udienza del processo a… - luca_lucamoroso : RT @_GianlucaGuerra: Patrick Zaki in udienza oggi a Mansura. Dita incrociate e fiato sospeso, lo rivogliamo a Bologna. #PatrickZaki #Egitto - repubblica : RT @eziomauro: Egitto, al via a Mansoura l'udienza decisiva per Patrick Zaki -