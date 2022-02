Paolo Graziosi | è scomparso un grande ed elegante signore della scena contemporanea

(Di martedì 1 febbraio 2022) E’uned. Attore sublime, dotato di capacità interpretative e forte di un talento riservato ed appassionato. Debuttò in teatro nel 1963, dopo aver esordito l’anno prima sulschermo ne “Gli arcangeli”, diretto da Enzo Battaglia, grazie a Franco Zeffirelli che lo scelse per il ruolo di Mercuzio nel suo storico allestimento del “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare. Nella sua lunga carriera,ha lavorato con tantissimi grandi nomi del teatro italiano. È STATO DIRETTO, tra gli altri, da Franco Enriquez, Eduardo De Filippo, Giancarlo De Bosio, Peter Stein e Mario Martone, quest’ultimo regista de “La Morte di ...

PIACENZA - L'addio di Teatro Gioco Vita a: Teatro Gioco Vita saluta, che con le sue interpretazioni a teatro, al cinema e sul piccolo schermo ha lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo. Al Teatro ...... all'età di 82 anni è morto in un ospedale vicentino, per le complicanze legate al covid in un fisico già minato dal cancro, il grande attore di teatro, cinema e televisione, nome ...Scomparso a 82 anni uno dei grandi maestri del teatro. Il ricordo dell'amministrazione: Se ne va non solo una parte della nostra città, ma un pezzo del teatro .... Era nato a Rimini il 25 gennaio del ...Sembra banale ma la vita di Paolo si è snodata tutta lungo la strada impervia dell'interpretazione, di quello che con felice sintesi qualcuno ha definito 'il mestiere dell'attore'. In una sua intervis ...