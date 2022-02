Operazione antidroga dei carabinieri di Bergamo | 17 arresti

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dall’alba di martedì 1 febbraio il comando provinciale deidi, sta arrestando 17 persone. Dando così concretezza a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere per 12 indiziati e ulteriori 5 agli obblighi di dimora, emessa dell’autorità giudiziaria di. L’riguarda persone ritenute protagoniste di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Seguono aggiornamenti

VENEZIA - Un arresto ed il sequestro di diverse decine di grammi di cocaina e hashish, oltre a 240 euro ritenuti provento di spaccio: questo il bilancio di un'operazione compiuta lo scorso weekend dal Nucleo operativo della Polizia locale di Venezia. A finire in manette un ventiquattrenne tunisino, che da alcuni giorni era tenuto sotto controllo. LOMAZZO / BREGNANO – I carabinieri della stazione Lomazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, 3 comaschi di 21 anni, 23 anni e 20 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Da anni la città di Mesagne non si vedeva così assediata dalle Forze dell'ordine impegnate in un'operazione antidroga Carabinieri della compagnia di San Vito di Normanni, squadre speciali e cinofili.