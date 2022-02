Olivera, l’agente: “Il Napoli non ha chiuso. Giuntoli lo vuole. Piace ad altri top club” (Di martedì 1 febbraio 2022) l’agente di Mathias Olivera terzino in orbita Napoli, fa chiarezza sulle voci che lo vogliono come obbiettivo primario di Cristiano Giuntoli. Il Napoli ha scelto Mathias Olivera come terzino sinistro del futuro. Il giocatore, dal ritiro della nazionale uruguaiana, ha fatto sapere di essere lusingato dal corteggiamento degli azzurri: “Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata e sono cose che fanno Piacere, ma restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e all’Uruguay”. Un’apertura che nasconde a fatica quello che sta succedendo attorno al difensore classe 97. La redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha pubblicato su Twitter alcune dichiarazioni dell’agente di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 febbraio 2022)di Mathiasterzino in orbita, fa chiarezza sulle voci che lo vogliono come obbiettivo primario di Cristiano. Ilha scelto Mathiascome terzino sinistro del futuro. Il giocatore, dal ritiro della nazionale uruguaiana, ha fatto sapere di essere lusingato dal corteggiamento degli azzurri: “Qualche notizia dell’interesse delmi è arrivata e sono cose che fannore, ma restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e all’Uruguay”. Un’apertura che nasconde a fatica quello che sta succedendo attorno al difensore classe 97. La redazione di ‘Radio Kiss Kiss’ ha pubblicato su Twitter alcune dichiarazioni deldi ...

